احتراق 3 مزارع دواجن ونفوق 12 ألف كتكوت بسبب سوء الأحوال الجوية بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة فى الساعات الأولى من فجر اليوم موجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة والرياح والرعد والعواصف الشديدة، مما أدى إلى نشوب 3 حرائق بمزارع دواجن أسفرت عن نفوق 12 ألف كتكوت وتلف 21 طن أعلاف.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من اللواء محمد خريصة مدير المباحث بنشوب 3 حرائق حرائق بمزارع دواجن بسبب سوء الأحوال الجوية .

وبالانتقال لمكان الحريق الأول بمزرعة دواجن بناحية العزبة البيضاء دائرة مركز الدلنجات.

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتبين نشوب الحريق بمزرعة دواجن مقامة بالطوب الأبيض ومسقوفة بالأخشاب والقش ملك إبراهيم حتيتة مطراوى سليمان عامل زراعى ومقيم بذات الناحية، وتمت السيطرة عليه وإخماده "دون حدوث إصابات".

وبسؤال مالك المزرعة قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى بالمزرعة، وأضاف بنفوق (5000) كتكوت، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وتحرر المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة .

وبالانتقال لمكان الحريق الثانى بمزرعة دواجن بناحية عزبة أبو مضاوى دائرة مركز كفرالدوار

>تم السيطرة عليه، وتبين نشوب حريق بمزرعة دواجن مقامة بالطوب الأبيض ومسقوفة بالأخشاب والقش ملك "كامل سعد كامل" ومستأجرة لـ "أحمد محمود محمد" موظف ومقيم الصباغين دائرة المركز، وتمت السيطرة عليه وإخماده "دون حدوث إصابات".

بسؤال مستأجر المزرعة قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى بالمزرعة، وأضاف بنفوق (6800) كتكوت عمر 38 يوما، وتلف (21) طن أعلاف ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وتحرر المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة .

وشب الحريق الثالث بمزرعة دواجن بناحية قرية النخلة القبلية دائرة مركز أبو حمص. وتمت السيطرة عليه من قبل رجال الحماية المدنية، وتبين نشوب حريق بمزرعة دواجن مقامة بالطوب الأبيض ومسقوفة بالأخشاب والقش ملك جمال أبوالغيط ومستأجرة لـ"محمد محمد خضر" حاصل على دبلوم ومقيم النخلة البحرية دائرة المركز، وتمت السيطرة عليه وإخماده "دون حدوث إصابات".

بسؤال مستأجر المزرعة قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى بالمزرعة وأضاف بنفوق (300) كتكوت عمر شهر ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك .

>وتحرر المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة .

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