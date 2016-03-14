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تأجيل دعوى تهديد «نهال عنبر» عن طريق التليفون لـ 14 أبريل

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تأجيل دعوى تهديد «نهال عنبر» عن طريق التليفون لـ 14 أبريل تأجيل دعوى تهديد «نهال عنبر» عن طريق التليفون لـ 14 أبريل

نهال عنبر (أرشيفية)

قررت دائرة جنح المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، تأجيل الدعوى المقامة من الفنانة نهال محمد عنبر ضد “محمود.ح.خ”، والتى تتهمه فيها بتهديها وسبها عن طريق الهواتف المحمول الخاصة بها إلى جلسة 4 ابريل للاطلاع.

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة الدقى بلاغاً من الفنانة نهال محمد عنبر تتهم فيه أحد الأشخاص بمضايقتها وسبها عبر الهاتف، موضحة أنه سبق وتقدم لخطبتها من قبل وتم الانفصال، نظرا لعدم التزامه وجديته فى طلبه، وعقب وفاة والدتها حضر العزاء كنوع من الواجب وجدد طلبه السابق، واتفقا على إتمام الارتباط إلا أنهما انفصلا مرة ثانية.

وفوجئت الفنانة بإرساله رسائل نصية بعبارات خادشة للحياء والشرف، فاضطرت إلى اللجوء للقضاء برفع دعوى قضائية أمام محكمة جنح العجوزة والتى حملت رقم 22724 ولكن المحكمة قضت بعدم الاختصاص وإحالتها إلى نيابة الشئون المالية والتجارية. وكانت نيابة الشئون المالية وجهت للمتهم عدة تهم، تتضمن سب المدعية بعبارات خادشة للشرف والاعتبار من خلال الهاتف المحمول، بالإضافة إلى تهديدها عبر الرسائل النصية، وتعمد إزعاج ومضايقة المجنى عليها باستعمال أجهزة الاتصالات.

 

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