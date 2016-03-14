نكتة الموسم .. قبنض لم يكن يعرف ان بسام الملا يريد باب الحارة ؟

ظهر قبل أيام كل من المنتج محمد قبنض و المخرج بسام الملا على شاشة MBC ضمن برنامج ET بالعربي للحديث عن الصلح الشهير بينهما حول انجاز نسخة واحدة من مسلسل باب الحارة وليس نسختين .. الأجواء المصالحة التي بدت عظيمة وكأن الرجلان أنجز صلح الحديبية للتو وظهرا ليعلنا انجازهما العظيم كان فيها كلام مضحك ومخجل وفيه من الاستغباء بحق الجمهور و المشاهدين الشيء الكثير فخلال حديث المنتج محمد قبنض للبرنامج قال أنه لم يكن يعرف أن بسام الملا يريد باب الحارة و عندما اتصل به الأخير وأخبره أنه يريد العمل التقيا وتصالحا على الفور ولم يستغرق اتفاق الصلح أكثر من ربع إلى نصف ساعة من الزمن .

هكذا بدا المشهد الكوميدي المضحك ... هل تتخيلون " قبنض لم يكن يعرف أن بسام الملا كان يريد باب الحارة .... نكتة سمجة أليس كذلك ؟!

إذا لماذا كان يخرج علينا المنتج محمد قبنض بصوره عبر حسابه الخاص على " فيسبوك " وهو يوقع العقد مع الكاتب مروان قاووق ويعلن أنه استحوذ على باب الحارة و أنه الوحيد المخول بإنتاج العمل ... لماذا اشتعل الصراع أكثر عندما أعلن الملا انه سينتج نسخة من العمل بالتزامن مع اقتراب بدء تصوير نسخة قبنض ولماذا خرج الملا عبر الإعلام وليفرد وثائقه الرسمية و صور الدعاوى القضائية بينه وبين قاووق و قبنض ويؤكد أن الأخير سارق نجاح ، أين كان قبنض من كل ذلك ، والمثير للسخرية بنفس الوقت أن دعاوى باب الحارة القضائية سمعها بها القاصي و الداني والمعركة الإعلامية بين الطرفين " الملا و قبنض " لم تتوقف ولو للحظة واستخدم فيها الطرفان كل ما اوتيا من قوة ومع ذلك لم يسمع قبنض ، فهل كانت الدعوى هي دعوى طلاق بين أبو عصام وأم عصام مثلاً ، ألا يكفي سخرية من عقول الجمهور وبهذه الطريقة المضحكة التي لا تمر حتى على طفل بريء .

بصراحة كان الأجد بالمنتج محمد قبنض ان يصالح العاملين معه من ممثلين وفنيين ويعوضهم عن التزامهم معه و اعتذارهم عن العديد من الأعمال بدلاً من الخروج بهذا التصريح الذي يعتبر بحق نكتة الموسم .

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي