مدرب إيفرتون: يونايتد لم يبق على رونالدو فكيف سنحافظ على لوكاكو؟

اعترف روبيرتو مارتينيز مدرب إيفرتون أنه من الصعب أن يظل روميلو لوكاكو مهاجم الفريق معه حتى الموسم المقبل، تماما مثلما حدث مع كريستيانو رونالدو ومانشستر يونايتد.

وكان لوكاكو قد قاد إيفرتون للفوز على تشيلسي بنتيجة 2-0 وسجل البلجيكي الهدفين، بدور الـ8 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وصرح مارتينيز للصحفيين "هدفه الرائع ضد تشيلسي أحد أفضل الأهداف التي قد يراها أي مشجع ببطولة كأس الاتحاد، الهدف كان ممتازا".

وتابع المدرب الإسباني "قلت أكثر من مرة إن رونالدو قد تم بيعه بواسطة مانشستر يونايتد، وإذا لم يتمكن الشياطين الحمر من الإبقاء على البرتغالي، فهذه علامة على كرة القدم الحديثة وتطورها، وهذا ما يحدث معنا".

كما أضاف "إذا بعت لاعبا بسعر مقارب لسعر رونالدو، أعتقد أنك ستنتفع بشراء 3 أو 4 لاعبين بدلا منه، لكن الأمر وفقا لطريقة ضم اللاعبين، حسب الشخصية الصحيحة، وأعتقد أننا قمنا بهذا في آخر 3 أعوام".