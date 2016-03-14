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«العاشر من رمضان» تلاحق المعتدين على أراضي الدولة وتستعيد 750 فدانًا شمال المدينة

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«العاشر من رمضان» تلاحق المعتدين على أراضي الدولة وتستعيد 750 فدانًا شمال المدينة «العاشر من رمضان» تلاحق المعتدين على أراضي الدولة وتستعيد 750 فدانًا شمال المدينة

إزلة تعديات على الأراضي (أرشيفية)

أكد المهندس عادل سعيد النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، قيام جهاز المدينة بحملة إزالات موسعة استعاد خلالها 750 فداناً شمالاً داخل كردون المدينة، حيث تمت إزالة التعديات والمخالفات المقامة على هذه المساحة.

وأضاف رئيس الجهاز أنه تم استخدام المعدات الثقيلة لإزالة التعديات، موضحا أن الحملة تمت بقيادته، وبمشاركة كل من شرطة التعمير، ومديرية أمن الشرقية، برئاسة اللواء محمد على، رئيس فرقة العاشر، مشيرا إلى أن جهاز المدينة مستمر فى إزالة كل المخالفات والتعديات على أراضى الدولة بالمدينة، وسنستعيد كل متر تم التعدى عليه.

 

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