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فتاة كفر الشيخ | طلب منها والدها ان يرتكبا الرزيلة فأشتكت الى والدتها فقالت لها ” تهيؤات ” .. تعرف بالتفاصيل الكاملة وبالفيديو

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فتاة كفر الشيخ | طلب منها والدها ان يرتكبا الرزيلة فأشتكت الى والدتها فقالت لها ” تهيؤات ” .. تعرف بالتفاصيل الكاملة وبالفيديو فتاة كفر الشيخ | طلب منها والدها ان يرتكبا الرزيلة فأشتكت الى والدتها فقالت لها ” تهيؤات ” .. تعرف بالتفاصيل الكاملة وبالفيديو

اصبحنا نعيش فى زمان لم تعد الاخلاق والفضائل هى ما يبحث عنها الجميع وطغت المادة على كل شىء بما فى ذلك مشاعر الناس واحاسيسهم المتحجرة . فقد نروى لحضراتكم اليوم قصة بالفعل هى من اغرب ما يكون فقد روت لنا فتاة محافظة كفر الشيخ التى تدعى : أشجان محمد تفاصيل التحرش الجنسي من والدها بها . وهو الامر الذى بالفعل يعد من اغرب ما تسمعه عندما تتخيل ان الاب يريد ان يتحرش جنسيا ببنته التى من واجبه ان يحميها عوضا عن ذلك .

فقد روت اشجان محمد ان والدها اخبرها انه يريد معاشرتها جنسيا اكثر من مرة وانه كان يتحين اللحظة التى لا تكون امها متواجده ليتقرب منها يريد ان يرتكب مع ابنته الفحشاء والرزيلة وهو الامر الذى تكرر اكثر من مره على حسب قولها فقامت الفتاة بتسجيل مكالمة صوتيه لوالدها وهو يطلب منها انه يريد معاشرتها جنسيا .

وقد ذكرت الفتاة لوالدتها ان والدها يراودها عن نفسها ولكن الوالدة ابدت صدمتها ودهشتها لقولها هذا الكلام الغريب وفندته الام الى ان الفتاه تريد التخلص من والدها بأى طريقة ولم تصدقها بالمرة واتهمتها بأن كل هذا مجرد ” تهيؤات ” .

وعندما قامت الفتاة بمواجهة الام واخوالها بالتسجيل التليفونى لأبيها وهو يحاول اقناعها انه يريد ان يعاشرها جنسيا قاموا بالإتصال بالشرطة التى القت القبض عليه سريعا وقد قامت المحكمة بالحكم عليه بسنه ونصف حبس .

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