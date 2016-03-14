6 طرق تحميك من آلام الظهر والعمود الفقرى

تعد آلام الظهر من الام التى يعانى منها معظم الافراد فلها العديد من الاسباب ولكن اليوم نقدم لكم عبر موقع نجوم مصرية 8 طرق تحميك من الام الظهر والعمود الفقرى و تحدث بعض آلام فى العمود الفقرى بسبب وضعية الجلوس الخاطئة او الوقوف لاوقات طويلة .

طرق من اجل الحماية من آلام العمود الفقرى

-) اتخاذ وضعية جلوس سليمة

تجنب ان يكون ظهرك اثناء جلوسك يكون محنى اى اشبه بحرف c انما الوضعية السليمة للجلوس هى ان يكون الظهر مستقيم لان اتخاذ وضعية جلوس خاطئة يؤدى الى آلام كبيرة فى الظهر .

-) وقت الجلوس

تجنب ان يكون وقت جلوسك على المكتب او الكرسى طويلا يجب علية ان تاخذ راحة وتقوم بعملية المشى كل فترة من اجل عدم تعرضك للمتاعب من آلام الظهر .

-) وضعية الوقوف

اثناء الوقوف يجب ان تحافظ على وضعية راسك ورقبتك لاعلى لان عندما تنحنى الرقبة لفترة طويلة تعرضك للمتاعب من آلام الظهر .

-) ارتداء الحذاء المناسب

يجب ان يرتدى الانسان الحذاء الذى يناسبة من حيث طول النعل لان النعل الطويل يسبب تعرضك للمتاعب من آلام الظهر ولذلك يجب ارتداء الاحذية الرياضية لانها مناسبة لتفادى آلام الظهر .

-) ايقاف التدخين

المدخنون هم الاكثر عرضة لآلام الظهر والعمود الفقرى ويعتقد العلماء أن التدخين يزيد من الام العمود الفقرى عن طريق تقليل تدفق الدم اليه .

-) احمل الاشياء بتوازن

الكثير من الاشخاص تعتمد على يد واحدة فى حمل جميع المستلزمات ولكن العكس يجب ان تعتمد على اليدين بالتوازن من اجل حمايتك من آلام الظهر .

شبكةعيونالإخبارية

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