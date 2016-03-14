إزالة 20 حالة تعدٍ ورفع إشغالات بمركز ومدينة الفيوم

أجرت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الفيوم، بالتعاون مع القوات المسلحة والشرطة، حملة لإزالة التعديات من على الأراضي الزراعية، تحت إشراف اللواء محمد حسن حمودة سكرتير عام المحافظة المساعد، والسيد ابراهيم موسى رئيس مركز ومدينة الفيوم.

وقال بيان المحافظة اليوم، إن الحملة تمكنت من إزالة 20 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بواقع 10 حالات بنطاق الوحدة المحلية بالعزب و5 حالات بمنطقة الطريق الدائري ومثلها بمنطقة نادي قارون ، وتمت مصادرة مواد البناء من بلوك أبيض وأسمنت ورمال، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمتعدين، كما تم عمل غرامات للمخالفين بتكاليف الإزالة عن طريق الحجز الإداري.

وواصلت الحملة أعمالها برفع الإشغالات من مناطق حي جنوب والساحة الشعبية وموقف إبشواي من أجل الوصول بمنظومة النظافة إلى الشكل الحضاري اللائق.

وقال محافظ الفيوم، إن الحملات مستمرة للقضاء نهائياً على كل التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، مضيفاً أن تلك الحملات تسير جنباً إلى جنب مع حملات النظافة ورفع الإشغالات من كافة الميادين والشوارع الرئيسية بالمدن والمراكز والقرى، كما أكد محافظ الفيوم بأنه لاتهاون فى ردع المخالفين لإرساء سيادة الدولة وتطبيقاً للقانون.