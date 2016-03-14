بالصور..المجتمعات العمرانية تبدأ فى تنفيذ 31 ألف وحدة سكنية بـ6 مدن جديدة

أعلن المهندس كمال فهمى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، فى تصريحات صحفية اليوم، الاثنين، أنه تم البدء فى تنفيذ 31164 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، بعد أن تمت ترسيتها على الشركات المنفذة، بمدن: 6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، والعبور، والشروق، والسادات، والمنيا الجديدة.

وأشار فهمى، إلى نزول الشركات المنفذى للمواقع، لتنفيذ الوحدات التى يبلغ عددها 31 ألف و 164 وحدة سكنية، من إجمالى الــ200 ألف وحدة، التى كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذها بالمشروع، فى مدة عام من بدء التنفيذ، موضحا استمرار هيئة المجتمعات العمرانية فى أعمال الترسية على شركات المقاولات، لاستكمال حوالى 100 ألف وحدة، والبدء فى تنفيذها خلال أيام.

ومن جانبه، قال المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، إنه تم البدء فى تنفيذ 12984 وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، و 3240 وحدة سكنية بمدينة العاشر من رمضان، و2976 وحدة سكنية بمدينة العبور، و3048 وحدة سكنية بمدينة الشروق، و3660 وحدة سكنية بمدينة السادات، بالإضافة إلى البدء فى تنفيذ 5256 وحدة سكنية بمدينة المنيا الجديدة.

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