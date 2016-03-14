في_إفريقيا – تقرير في الجول.. صاروخ كوفي ليس الأول قاريا.. سجل من قبل

تسديدة قوية من محمد كوفي منحت الزمالك فوزا مهما على دوالا الكاميروني في بداية مشواره القاري، لم يكن ذلك الهدف هو الأول للنجم البوركيني في المسابقات الإفريقية.

سجل من قبل وبطريقة مشابهة.

حل المريخ السوداني ضيفا على بتروجيت فريق كوفي السابق في دور الـ32 من الكونفدرالية عام 2010، وكان المدافع الدولي هو صاحب الهدف الثالث في انتصار النادي البترولي بثلاثة دون رد.

انطلق محمد ضعبان لاعب الزمالك السابق والمقاولون العرب الحالي من جهة اليمين ثم مرر لكوفي القادم من الخلف ليسدد من على حدود منطقة الجزاء داخل الشباك.

هدف كوفي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا كان الخامس له في التاريخ مع الزمالك والأول خارج مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فزار اللاعب شباك اتحاد الشرطة وغزل المحلة، وسجل في شباك المقاولون العرب مرتين.