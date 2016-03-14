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وزير الخارجية يتوجه إلى موسكو فى زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية

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وزير الخارجية يتوجه إلى موسكو فى زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية وزير الخارجية يتوجه إلى موسكو فى زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية

وزير الخارجية، سامح شكري (أرشيفية)

يتوجه سامح شكرى، وزير الخارجية، صباح غداً الثلاثاء، إلى العاصمة الروسية موسكو فى زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية.

وفى تصريح للمستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن الوزير شكرى سوف يجرى خلال زيارته لموسكو، والتى تستغرق يوم عمل واحد، لقاءات مع رئيس مجلس الدوما (البرلمان الروسى)، ومع وزير خارجية روسيا “سيرجى لافروف”، ووزير الصناعة والتجارة رئيس الجانب الروسى فى اللجنة المصرية الروسية المشتركة، بالإضافة إلى نائب رئيس وزراء روسيا، ولقاءات إعلامية هامة مع قناة روسيا اليوم وروسيا24التى تعتبر أكبر القنوات الروسية انتشاراً، فضلاً عن لقاءات إعلامية مع ممثلى عدد من الصحف الروسية.

وأوضح أبو زيد، أن زيارة وزير الخارجية إلى موسكو تكتسب أهمية خاصة على ضوء التطور الايجابى الملحوظ الذي تشهده العلاقات المصرية الروسية، وأهمية متابعة مشروعات التعاون الثنائى المختلفة، وفى مقدمتها مشروع بناء المحطة النووية فى الضبعة، ومتابعة نتائج اجتماعات الدورة العاشرة للجنة المصرية الروسية المشتركة التى عقدت فى القاهرة فى نهاية شهر يناير الماضى وما تمخض عنها من اتفاقيات فى مجالات الصناعة والاستثمار والطيران، بالإضافة إلى التعاون فى المجال العسكرى والأمنى ومكافحة الارهاب. وأضاف بان العلاقات الاقتصادية والتجارية بين وروسيا قد شهدت تطوراً ملحوظاً خلال العام الماضى، حيث بلغ حجم التبادل التجارى نحو 2.8 مليار دولار.

ومن ناحية اخرى أشار المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إلى أن محادثات شكرى مع المسئولين الروس سوف تتناول ايضاً ملف السياحة الروسية وجهود استعادتها إلى مصر إلى سابق عهدها، بالإضافة إلى العديد من الملفات الإقليمية وعلى رأسها الأوضاع فى سوريا وليبيا واليمن والقضية الفلسطينية وجهود مكافحة الارهاب على المستويين الإقليمى والدولى.

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