9 أبريل.. أولى جلسات محاكمة ضابط و3 مجندين لاتهامهم بالتزوير وسرقة سيارة

حددت محكمة إستئناف القاهرة، برئاسة المستشار أيمن عباس، موعد 9 إبريل كأولى جلسات محاكمة شريف شوقى ، عقيد شرطة بمباحث الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، و 3 مجندين آخرين، بمعسكر قوات أمن الدراسة، أمام الدائرة الأاولى برئاسة المستشار مصطفى الكومى، على خلفية اتهامهم بسرقة سيارة وتزوير أوراق ومحررات رسمية، بروض الفرج.

وجاءت أسماء المتهمون فى القضية المقيدة برقم 693 لسنة 2015 جنايات روض الفرج، هم كل من ” شريف شوقى عثمان، 46 سنه، عقيد شرطة بمباحث الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، مجاهد محمد عبد القوى، 23 سنه، مجند بمعسكر قوات الأمن بالدراسة، أحمد شعبان إسماعيل، 27 سنه، مجند بمعسكر قوات الأمن بالدراسة، بسام جمال أحمد، 23 سنه”.

وكشفت التحقيقات، أنهم فى غضون شهر يونيو 2015، إشترك المتهم الأول بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية هو شريف العربى، مندوب شرطة بقسم عابدين، فى إرتكاب تزوير محرر رسمى هو مذكرة فقد رخصة تسير السيارة رقم “ق م ر 555″ بأن أمده بالبيانات اللأزمة التى تفيد فقد مالكة السيارة رضوى شعبان عبد الحكم لرخصة التسير الخاصة بتلك السيارة على خلاف الحقيقة، وأفاد له بصحة هذة البيانات فضبط الموظف العام المحرر سالف البيان على هذا الأساس.

واشترك وأخر مجهول بطريق الإتفاق والتحريض على ارتكاب جريمة تزوير فى محررات رسمية وهو عبارة عن تفويض استلام مفتاح السيارة سالفة الذكر المنسوب للمجنى عليها رضوى شعبان عبد الحكم، بأن اتفق معه على إصطناع ذلك المحرر، وأمده بالبيانات التى تفيد تفويض المجنى عليها لشقيقها لاستلام مفتاح السيارة، فسطر ذلك المحرر بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة.