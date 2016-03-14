هيئة موانئ البحر الأحمر: فتح ميناء نوبيع وإغلاق ميناء شرم الشيخ

قال عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأنه تم فتح ميناء نوبيع بجنوب سيناء بعد إغلاقه أكثر من 10 ساعات بسبب شدة الرياح.

وأضاف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأنه تم فتح ميناء نوبيع عقب تحسن الأحوال الجوية وانخفاض شدة الرياح، مشيرا إلى أنه تم إغلاق ميناء شرم الشيخ لانعدام الرؤية أكثر من 2000 متر.

تابع عبد الرحيم مصطفى، بأن الهيئة أصدرت نشرات لميناء شرم الشيخ والغردقة من أجل توقف أعمال الصيد ومنح دخول وخروج لانشات الصيد ومنع ممارسة أعمال الصيد حتى انتهاء الموجة مساء الأربعاء.

إغلاق موانئ السويس بسبب سوء الأحوال الجوية واستمرار إغلاق ميناء شرم الشيخ