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بالصور.. مستشفى الأقصر العام تدرب أطباء الامتياز على علاج حالات الطوارئ

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بالصور.. مستشفى الأقصر العام تدرب أطباء الامتياز على علاج حالات الطوارئ بالصور.. مستشفى الأقصر العام تدرب أطباء الامتياز على علاج حالات الطوارئ
أجرت إدارة مستشفى الأقصر العام بكورنيش النيل بمدينة الأقصر، اليوم الاثنين، فعاليات ورشة لتدريب أطباء الامتياز المتواجدين داخل المستشفى، وذلك لمساعدتهم فى علاج جميع حالات الطوارئ والحالات الحرجة بصورة تليق بالأطباء بمصر.

وأشرف على تدريب أطباء الامتياز بالمستشفى الدكتور أبوالنجا الحجاجى مدير المستشفى، وقدم التدريب لأطباء الامتياز بغرض تنمية خبراتهم كل من، الدكتور محمود فتحى والدكتورة نسرين ميشيل والدكتور إسحاق باخوم من كبار أطباء مستشفى الأقصر العام.

تدريب أطباء الامتياز بمحافظة الأقصر (2)

تدريب أطباء الامتياز بمحافظة الأقصر (3)

تدريب أطباء الامتياز بمحافظة الأقصر (4)

تدريب أطباء الامتياز بمحافظة الأقصر (1)

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