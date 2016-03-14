جامعة بنى سويف تعلن الفائزين فى مسابقة مختبر الشهرة

أعلنت جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور أمين لطفى رئيس الجامعة، عن فوز الباحث محمود أحمد نصر طالب الماجيستير بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، بالمركز الأول فى مسابقة مختبر الشهرة التى ينظمها المجلس الثقافى البريطانى، وبرنامج البحوث والتنمية والابتكار فى أكاديمية البحث العلمى بالتعاون مع مكتب التعاون الدولى والعلاقات الخارجية بجامعة بنى سويف.

وأكد الدكتور أمين لطفى، أن جامعة بنى سويف تشهد تطورًا ملحوظًا فى المجالات العلمية كافة، على المستويين المحلى والدولى، خاصة فى مجال الدراسات العليا والأبحاث العلمية، وأن الجامعة تمتلك كوكبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين فى مجال الدراسات العليا، بما يتيح للجامعة المنافسة على المستوى الإقليمى والدولى بالجامعة، موضحًا أن الجامعة حرصت على استضافة مسابقة مختبر الشهرة بهدف تشجيع شباب الباحثين إلى إيجاد وسيلة للتعبير عن أنفسهم والتواصل مع الجمهور الكبير بطريقة تفاعلية منفتحة وملهمة ورفع مستوى الوعى لديهم، ما يمهد الطريق أمامهم نحو مستقبل عملى مزدهر.

من جانبه، أوضح الباحث محمود نصر أن البحث الذى فاز به فى المسابقة، هو عن استخدام لاقمات البكتيريا فى علاج بعض الأمراض، وهى عبارة عن أحد أنوع الفيروسات المفيدة للإنسان تستطيع هذه الفيروسات أن تخترق البكتيريا المضرة فى جسم الإنسان وتكسر الحمض النووى لها، وبذلك تستطيع أن تقضى عليها.

جدير بالذكر أن طريقة المسابقة التى نظمت فى رحاب جامعة بنى سويف أمس، هى أن يقوم المتسابقون بعرض موضوع علمى بطريقة شيقة مبتكرة فى ثلاث دقائق فقط بدون استخدام أى وسائل مساعدة، مثل العرض التقديمى PowerPoint أو أى أدوات عرض إلكترونية أخرى، ثم تقوم لجنة من الخبراء المتخصصين فى مجال العلوم والاتصال والتسويق بالتحكيم فى العروض المقدمة.

السبت.. جامعة بنى سويف تستضيف مسابقة "مختبر الشهرة"

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