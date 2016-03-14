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اعتماد تعيين 300 طبيب فى نتيجة مسابقة الطب البيطرى بالمنوفية

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اعتماد تعيين 300 طبيب فى نتيجة مسابقة الطب البيطرى بالمنوفية اعتماد تعيين 300 طبيب فى نتيجة مسابقة الطب البيطرى بالمنوفية
اعتمد الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، نتيجة مسابقة الطب البيطرى، وتم اختيار 300 طبيب من بين آلاف المتقدمين.

وأوضح الدكتور مجدى أبو الليل، وكيل وزارة الطب البيطرى بالمنوفية، أنه تم اعتماد النتيجة واختيار 300 طبيب بيطرى ثالث، مشيرا إلى أن مديرية الطب البيطرى ستتلقى طلبات التظلم اعتبارا من اليوم ولمدة عشرة أيام، على أن يقدم التظلم باسم الدكتور وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى مرفقا به إيصال يفيد بسداد مبلغ 200 جنيه لصالح صندوق الخدمات والتنمية بالمحافظة.

وأكد أبو الليل أنه سيتم استصدار النتيجة النهائية فور الانتهاء من فحص التظلمات.


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