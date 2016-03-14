محمد بن راشد يستقبل الأمين العام للإتحاد الدولي للإتصالات

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " بحضور ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم و سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي.. السيد هولين زهاو الأمين العام للإتحاد الدولي للإتصالات ومقره جنيف.

وجرى خلال اللقاء تبادل الحديث بين سموه والسيد زهاو حول دور الإتحاد الدولي لإاتصالات في ترسيخ قواعد التعاون والتنسيق بين جهات الإتصالات في الدول الأعضاء في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها تقنية الإتصال والتواصل والاستفادة من هذه التقنيات في خدمة البشرية وتقريب المسافات بين الشعوب ودول العالم.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أهمية دور الإتصالات في المساهمة في التنمية البشرية والإقتصادية وتوظيف التقنيات المتوفرة في هذا العالم من أجل تطوير قطاع الإتصالات ومواكبة المتغيرات الديموغرافية والإقتصادية والثقافية وغيرها من مجالات تلامس حياة الناس وأنماط معيشتهم في كل البلدان.

وأشاد أمين عام الإتحاد الدولي للإتصالات بالمستوى العالمي لقطاع الإتصالات في الدولة مؤكدا أنه ينافس قطاعات الإتصالات لجهة التقنيات والأجهزة والمعدات في معظم دول العالم بل يتفوق عليها في العديد من الدول مما جعل من دولة الإمارات الوجهة المفضلة للمستثمرين والشركات العالمية التي تبحث عن بنية تحتية متكاملة و رفيعة المستوى وأهمها قطاعي الإتصالات والمواصلات الحيويين.

وأعرب عن ثقته بقطاع الإتصالات في الدولة وسعيه كأمين عام للإتحاد الدولي للإتصالات إلى مد جسور جديدة للتعاون مع الجهات المتخصصة في هذا القطاع خاصة هيئة تنظيم الإتصالات في الدولة التي تستخدم أرقى وأحدث التقنيات العالمية في قطاع الإتصالات مؤكدا إمكانية الإستفادة من خبرة الهيئة وإمكاناتها البشرية والتقنية لتعزيز التعاون والتنسيق مع قطاعات الإتصالات في الدول الأعضاء من خلال الإتحاد الدولي للإتصالات .

وأشار زهاو إلى أنه يتبع سياسة انفتاحية جديدة من أجل فتح الباب لانخراط مزيد من الشركاء ذوي الصلة في العالم خاصة الشركات الصغيرة والمتوسط في أعمال الإتحاد.

حضر اللقاء سعادة محمد أحمد القمزي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الإتصالات الإتحادية ومديرها العام سعادة حمد المنصوري و سعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي و عدد من السؤولين في الهيئة.