ضبط شاب بحوزته 2100 دولار للاتجار بالعملة فى السوق السوداء بالأقصر

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمديرية أمن الأقصر، من ضبط "محمد.ح.ا" 33 سنة بكالوريوس سياحة وفنادق ومقيم مدينة نصر القاهرة، وبحوزته 21 ورقة مالية فئة 100 دولار، ومبلغ مالى وقدره 165 جنيه مصرى.

وبمواجهة المتهم أمام اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر، اعترف بحيازته للعملات الورقية بقصد الاتجار بالعملة بالسوق السوداء، والمبالغ المالية متحصلات الاتجار، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1890/2016 إدارى قسم الأقصر، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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