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مصرع سائق حاول التدخل لفض مشاجرة بالإسكندرية

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مصرع سائق حاول التدخل لفض مشاجرة بالإسكندرية مصرع سائق حاول التدخل لفض مشاجرة بالإسكندرية
لقى سائق مصرعه، إثر محاولته التدخل لفض مشاجرية بين 3 أشخاص بسبب إتلاف أحدهم إطار سيارة الآخر بسبب إيقاف سيارته أمام منزله، فنشبت مشاجرة بالأسلحة البيضاء، أسفرت عن وفاة السائق.

تبلغ لقسم شرطة ثان الرمل بوجود مشاجرة بشارع الفنار - منطقة حجر النواتية بين كل من "عمرو .م"- 22 سنة عاطل "له معلومات جنائية مسجلة"، وشقيقه "أشرف. م" - 24 سنة عاطل، وبين "محمد .ج"- 30 سنةسائق، جميعهم مقيمون بالمنطقة محل البلاغ بدائرة القسم .

نشبت المشاجرة بسبب قيام الطرف الأول بإحداث تلفيات بإطارات سيارة الثالث أثناء وقوفها أمام العقار سكنهما، وحدثت مشادة كلامية بين الطرفين وتشابك بالأيدى، وأثناء تدخل "عماد .م"- 27 سنة سائق من أهالى المنطقة للفصل بينهم، قام الأول بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته محدثاً إصابته بجرح طعنى بالصدر من الناحية اليسرى وتوفى.

تم ضبط طرفى المشاجرة والأداة المستخدمة "مطواة"، وتم نقل الجثة للمستشفى الجامعى بسموحة، وتعينت الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان الرمل، وجار العرض على النيابة.

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