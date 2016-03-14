9 إبريل..محاكمة ضابط بالأموال العامة و4 مجندين لاتهامهم بالسرقة فى روض الفرج

حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أيمن عباس، موعد 9 إبريل كأولى محاكمة عقيد شرطة بمباحث الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، و4 مجندين آخرين، بمعسكر قوات أمن الدراسة، أمام الدائرة الأولى برئاسة المستشار مصطفى الكومى، على خلفية اتهامهم بسرقة سيارة وتزوير أوراق ومحررات رسمية، بروض الفرج .

وجاءت أسماء المتهمين فى القضية المقيدة برقم 693 لسنة 2015 جنايات روض الفرج، هم كل من "شريف ش. ع"، 46 سنة، عقيد شرطة بمباحث الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، "مجاهد م. ع"، 23 سنة، مجند بمعسكر قوات الأمن بالدراسة، "أحمد ش. إ."، 27 سنة، مجند بمعسكر قوات الأمن بالدراسة، و"بسام ج. أ"، 23 سنة.

جرائم المتهم الأول

وكشفت التحقيقات، أنهم فى غضون شهر يونيو 2015، إشترك المتهم الأول بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية هو شريف العربى، مندوب شرطة بقسم عابدين، فى إرتكاب تزوير محرر رسمى هو مذكرة فقد رخصة تسير السيارة رقم "ق م ر 555" بأن أمده بالبيانات اللأزمة التى تفيد فقد مالكة السيارة رضوى شعبان عبد الحكم لرخصة التسير الخاصة بتلك السيارة على خلاف الحقيقة، وأفاد له بصحة هذة البيانات فضبط الموظف العام المحرر سالف البيان على هذا الأساس .

واشترك وآخر مجهول بطريق الاتفاق والتحريض على ارتكاب جريمة تزوير فى محررات رسمية وهو عبارة عن تفويض استلام مفتاح السيارة سالفة الذكر المنسوب للمجنى عليها رضوى شعبان عبد الحكم، بأن اتفق معه على اصطناع ذلك المحرر، وأمده بالبيانات التى تفيد تفويض المجنى عليها لشقيقها لاستلام مفتاح السيارة، فسطر ذلك المحرر بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة .

جرائم المتهمين الأول والثانى

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين الأول والثانى، استعملا المحرر المزور محل التهمة السابقة فيما زور من أجله مع علمهما بتزويره بأن قدماه للشركة البافارية لصناعة السيارات بقصد التحصل على مفتاح خاص بالسيارة سالفة البيان، وتمكنا بذلك من استلامه .

جرائم المتهمين الأول والثانى والرابع

وكشفت التحقيقات، أن المتهمون الأول والثانى والرابع، سرقوا السيارة رقم "ق م ر 555" المملوكة للمجنى عليها رضوى شعبان عبد الحكم، وكان ذلك ليلا وفى مكان مسور بحائط باستعمال مفتاح مصطنع بأن تحصل الأول على مفتاح مصطنع للسيارة سالفة البيان، وتوجه رفقة الثالث والرابع للجراج محل احتفاظ المجنى عليها بالسيارة، وقادها المتهم الرابع باستخدام المفتاح المصطنع حال تواجد المتهمين الأول والثالث بمسرح الجريمة للشد من أزره .

وكانت النيابة العامة، قد أحالت شريف شوقى عثمان، عقيد شرطة بمباحث الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، و3 مجندين آخرين، بمعسكر قوات أمن الدراسة، إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهم بسرقة سيارة وتزوير أوراق ومحررات رسمية، بروض الفرج .

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