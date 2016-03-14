ضبط 2 طن زيوت طعام مجهولة المصدر ببنى سويف

تمكنت وحدة مباحث التموين ، بمديرية أمن بنى سويف، اليوم الاثنين، من ضبط محل لبيع زيوت الطعام لحيازته 2 طن زيوت طعام مجهولة المصدر.

وضبطت الحملة محلا لبيع زيوت الطعام ببندر ببا، بدون ترخيص ولحيازته 2 طن زيت طعام مجهول المصدر ولا يوجد أى بيانات أو فواتير للكمية، فتم التحفظ عليها وأخذ عينة من المضبوطات للكشف عليها، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 5806 لسنة 2016 جنح مركز ببا.

"تموين بنى سويف" تضبط طن زيت طعام غير صالح للاستهلاك الآدمى