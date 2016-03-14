ضبط سائق لتعاطيه المواد المخدرة أثناء القيادة بالمنوفية

قامت إدارة المرور بمديرية أمن المنوفية، بحملة مكبرة "تحت إشراف اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية بدائرة قسم شبين الكوم بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية، وتم الحصول على عينات عشوائية من بعض سائقى السيارات وعددهم "37" سائقا وتبين وجود حالة إيجابية لأحدهم ويدعى "أحمد.ك.ع.ف" قائد السيارة رقم ( م د ب 1829) نقل، وذلك لتعاطيه المواد المخدرة أثناء القيادة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4652 جنح قسم شبين الكوم لسنة 2016 وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

مصرع مسن صدمه قطار القاهرة - طنطا أثناء عبور شريط السكك الحديد بالمنوفية

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