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حبس "جزار" وصديقه 4 أيام لاتهامهما بقتل أبناء المتهم الأول حرقًا فى السلام

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حبس "جزار" وصديقه 4 أيام لاتهامهما بقتل أبناء المتهم الأول حرقًا فى السلام حبس "جزار" وصديقه 4 أيام لاتهامهما بقتل أبناء المتهم الأول حرقًا فى السلام
قرر المستشار محمد فؤاد، مدير نيابة شرق القاهرة الكلية، حبس جزار وصديقه 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل أسرة الأول بالكامل فى منطقة السلام .

واستمعت النيابة إلى حارس العقار، الذى أكد أنه شاهد المتهم برفقة شخصين آخرين، ودخل الشقة وتعالى صوته بالتشاجر مع زوجته، ثم خرج وغادر المكان وما لبثت أن تصاعدت ألسنة اللهب من الشقة .

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم من متعاطى المواد المخدرة، وكان دائم التشاجر مع زوجته، التى خيرته بين العيش معها وأطفاله وترك المخدرات أو تركهم ومغادرة المنزل، فاستشاط غضبًا، واستعان باثنين من أصدقائه وتوجه إلى الشقه وقام بسكب كمية كبيرة من البنزين داخلها، ثم أشعل النار وفر هاربًا .

القبض على جزار تسبب فى مصرع طليقته وبناته الأربع حرقا بمدينة السلام
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مصر 365

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