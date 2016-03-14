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مصرع عجوز انهار عليها جزء من منزلها بسبب شدة الرياح بالإسكندرية

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مصرع عجوز انهار عليها جزء من منزلها بسبب شدة الرياح بالإسكندرية مصرع عجوز انهار عليها جزء من منزلها بسبب شدة الرياح بالإسكندرية
لقيت عجوز مصرعها، إثر انهيار أجزاء من عقار تسكنه بمنطقة محرم بك، بسبب شدة الرياح.

تلقى اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية بلاغاً من مأمور قسم شرطة محرم بك بسقوط جزء من العقار رقم 26 شارع عرفات – منطقة غربال.

انتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية برئاسة اللواء عمرو جاب الله، وبالفحص تبين أن العقار مكون من ثلاثة طوابق وسقوط جزء من سور سطح العقار داخل المنور نتيجة سوء الأحوال الجويه وشدة الرياح على "هناوة. ج "- 85 سنة ربة منزل مقيمة بالعقار "تصادف تواجدها بمنور العقار" مما أدى لمصرعها.

بسؤال نجلها "نبيل .ب"- 64 سنة عامل حراسة مقيم بذات العقار، أيد ما جاء بالفحص، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاتها، تم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وتم إخطار عمليات المحافظة وحى وسط، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة محرم بك، وجار العرض على النيابة.

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