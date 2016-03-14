بالصور.. غياب منظمى الرحلات وحضور الجمهور لعروض مصر ببورصة برلين

"غاب منظمو الرحلات وحضر الجمهور الألمانى" عن الجناح المصرى المشارك فى بورصة ITB برلين، فى ختام فعالياتها، حيث شهدت إقبالاً كبيراً من الجمهور الألمانى لمشاهدة العروض الفنية لفرقة "أسوان" للفنون الشعبية، والعروض الاستعراضية لرقصة "التنورة"، والتى أبهرت الحاضرين، سواء فى احتفالية الليلة المصرية أو بالجناج المصرى.

وشاركت مصر فى فعاليات بورصة برلين للسياحة العالمية ITB، لمدة 5 أيام، بمشاركة 10 آلاف عارض يمثلون 185 دولة على مستوى العالم، لمختلف الشركات الخاصة بالسياحة والخدمات للقطاع السياحى.

وقدمت فرقة أسوان 5 عروض فنية للفنون الشعبية والنوبية التى تتميز بها محافظة أسوان جنوب مصر، للمساهمة فى دعم جناح أسوان السياحى فى بورصة برلين، والتى تشارك بها مصر بقاعة على مساحة 2700 متر مربع، مقسمة إلى 74 جناحاً يشارك بها 52 فندقًا و12 شركة سياحية، بالإضافة إلى مشاركة الغرفة التجارية الألمانية المصرية تمثل 11 شركة و7 فنادق.

وتعد فرقة أسوان للفنون الشعبية، بقيادة شعبان حسين، تمثل مصر فى المسابقات والمهرجانات والأعياد القومية للمحافظات والمناسبات المحلية والعالمية، وتقدم الفرقة عدداً من اللوحات الفنية الراقصة الشعبية مستوحاة من البيئة الأسوانية.

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