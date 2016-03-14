شلل مرورى أعلى الطريق الدائرى بسبب تعطل سيارة نقل ثقيل

ظهرت كثافات مرورية عالية، أعلى الطريق الدائرى بالقوس الغربى بسبب تعطل سيارة نقل ثقيل، مما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات للمتجه من مناطق الجيزة وفى طريقه إلى مدينة السادس من أكتوبر، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان للعمل على تيسير حركة المركبات.

كانت غرفة عمليات المرور، قد تلقت بلاغا من غرفة النجدة، بوجود كثافات مرورية، بسبب تعطل سيارة نقل ثقيل أعلى الطريق الدائرى، على الفور تم الدفع بالخدمات المرورية مزودة بالأوناش إلى المكان للعمل على تيسير حركة المركبات.

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