محمد بن راشد يستقبل مدير عام " اليونسكو "

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " بحضور ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم و سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي.. الدكتورة إيرينا بوكوفا المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة " اليونسكو " ومقرها باريس.

وقد تجاذب سموه والسيدة بوكوفا أطراف الحديث حول عدد من القضايا التربوية والتعليمية والثقافية ودور " اليونسكو " في مساعدة شعوب الدول الفقيرة في التحصيل العلمي خاصة في مجتمعات الأطفال المحرومين من حق التعليم والعيش بكرامة إلى جانب مسؤوليتها الأخلاقية والمهنية في جسر الهوة بين ثقافات العالم وتقريب المسافات فيما بينها والحفاظ على التراث والتاريخ الإنساني حول العالم .

و إلى ذلك أشادت مدير عام " اليونسكو " بدور قيادة وحكومة دولة الإمارات ومؤسساتها التعليمية والخيرية الإنسانية في مساعدة " اليونسكو " ودعم برامجها التربوية والتعليمية والتدريبية التي تستهدف التلاميذ والمعلمين والمناهج التعليمية التي تواكب متطلبات العصر الجديد وتحقيق التنمية المستدامة في الدول الأكثر فقرا لاسيما دول العالم الثالث.

و أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في هذا السياق أن دولتنا تمد يد المساعدات الإنسانية والتعليمية لكل الشعوب المحتاجة بغض النظر عن انتمائها العرقي أو الديني أو الجغرافي مشيرا سموه إلى تقديم جميع أنواع المساعدات الممكنة والدعم اللوجستي لمنطمة " اليونسكو " لتمكينها من أداء وتوصيل رسالتها بشكل يتماهى والأهداف التي أسست من أجلها.

حضر اللقاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل و سعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وعدد من المسؤولين.

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