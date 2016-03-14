أخبار عاجلة

مصدر أمني ينفي وقوع انفجار بمركز شرطة طنطا -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرجس حتى الآن -
مصدر كنسي: 15 قتيلاً و46 مصاباً في انفجار طنطا وعثرنا على قنبلة بالموقع منذ أسبوعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث لـ 8 الصبح عن أبرز الحلول للمشاكل والقضايا فى محافظة الشرقية -
المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
بالصور.. كيف سخر رواد مواقع التواصل من حملة الملابس الإعلانية الشهيرة؟ -
انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

هل يلحق عمرو وردة بمحمد صلاح في الدوري الإيطالي؟

Google+ Print
هل يلحق عمرو وردة بمحمد صلاح في الدوري الإيطالي؟ هل يلحق عمرو وردة بمحمد صلاح في الدوري الإيطالي؟

سامبدوريا يريده، هكذا تؤكد صحيفة جازيتا اليونانية التي أشادت بما يقدمه الدولي المصري عمرو وردة.

فنجم بانيتوليكوس مطلوب من قبل فريق مدينة جنوى الذي أبدى رغبته الرسمية في التعاقد مع لاعب الأهلي والاتحاد السكندري السابق.

وقالت الصحيفة إن الفريق اليوناني يريد استغلال قيمة وقدرات وردة من أجل تحقيق مكاسب مادية عن طريق بيعه لأحد الأندية الكبيرة في أوروبا.

وأشارت أيضا إلى أن الصفقة قد تكلف سامبدوريا مبلغ 1.3 مليون يورو، وإن لم ينضم اللاعب له فإن أندية أخرى عديدة تسعى للظفر بخدماته.

فهل يحلق بمحمد صلاح في الكالتشيو؟

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع