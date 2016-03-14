مدافع نيجيريا: لا أشك في قدرتنا على هزيمة مصر

يرى جودفري أوبوابونا مدافع منتخب نيجيريا أن فريقه قادرا على تخطي الفراعنة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.

ويستضيف منتخب نيجيريا نظيره المصري يوم 25 مارس الجاري في الجولة الثالثة من التصفيات ثم يتواجه الفريقان مجددا بعد 4 أيام في الإسكندرية.

ونشر موقع كومبليت نيجيريا سبورت تصريحات اللاعب "لا نستطيع الغياب مجددا عن كأس إفريقيا".

وأضاف "المباراة أمام مصر ستكون صعبة للغاية ولابد أن نكون مستعدين للقتال من أجل الفوز عليهم".

وأردف "هم يريدون التأهل مثلنا لأنهم غابوا عن النسخ الثلاث الأخيرة".

وأتم "لا أشك في قدرتنا على هزيمتهم لكن الأهم هو أن نبذل كل ما لدينا في المواجهة".