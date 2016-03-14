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عضو الأهلي: وائل جمعة مشروع مدير كرة عملاق

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عضو الأهلي: وائل جمعة مشروع مدير كرة عملاق عضو الأهلي: وائل جمعة مشروع مدير كرة عملاق

نال وائل جمعة مدير الكرة السابق بالأهلي إشادة كبيرة من محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادي.

وقال عبد الوهاب عبر قناة النهار اليوم:"وائل جمعة مشروع مدير كرة عملاق، ولكن الظروف لم تساعده على الاستمرار، وأمامه فرص أخرى، فالأهلي بيته، وسيبني تاريخًا جديدًا على المستوى الإداري مثلما كان لاعبًا ناجحًا".

وشغل "الصخرة" منصب مدير الكرة الموسم الماضي، وتعرض للإقالة بعد إساءته لحسام غالي قائد الفريق بأحد الحوارات الصحفية.

وتطرق عضو الأهلي للحديث عن نجوم آخرين "أما محمد بركات لا يريد العمل الإداري بل يركز بقوة في مجال الإعلام، والباب مفتوح أمام نجوم آخرين مثل محمد أبوتريكة وإسلام الشاطر وسمير كمونة".

وعن رئاسة القلعة الحمراء، قال محمد عبد الوهاب إن محمود الخطيب يستحق أن يكون رئيسًا للنادي يومًا ما في المستقبل.

واستدرك في ختام تصريحاته "ولكن الوضع مختلف بالنسبة لطاهر أبو زيد، أشعر أنه يركز أكثر في العمل السياسي من خلال تواجده بالبرلمان".

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