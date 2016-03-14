عضو مجلس إدارة الأهلي: توقعت رحيل بيسيرو بعد مباراة سموحة

لم يكن رحيل جوزيه بيسيرو عن تدريب الأهلي في يناير الماضي مفاجأة بالنسبة لمحمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادي.

وأشار عبد الوهاب إلى أنه توقع رحيل المدرب البرتغالي عقب أحداث مباراة سموحة التي انتهت بخسارة الأهلي 3/0، بعد تأخر بدايتها ساعتين.

وقال:"لقد بدا على المدرب البرتغالي التوتر الشديد، وتحدث كثيرًا مع زوجته وأبنائه، لقد استمر مع الأهلي، وأبلغ وكيله بالبحث له عن عرض للرحيل".

وتابع "أبلغت رئيس النادي محمود طاهر بأن بيسيرو لن يستمر مع الفريق".

وأضاف عبر قناة النهار اليوم "بيسيرو أكثر مدير فني تعرض للهجوم في تاريخ النادي، رغم أنه رحل عن الأهلي إلى خطوة أكبر بالعمل مدربًا لبورتو".

وواصل "لم تكن هناك أي نية للاستغناء عنه، وكل ما تردد حول منحه فرصة مباراتين قبل إقالته غير صحيح على الإطلاق".

وتطرق عضو الأهلي للحديث عن خوان كارلوس جاريدو، مؤكدًا أن المدرب الإسباني لم يحالفه التوفيق بسبب سوء علاقته باللاعبين، ولكن الأهلي جنى ثمار عمله في وقت لاحق.