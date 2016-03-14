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النائب العام المصرى يلتقى مدعى عام روما لبحث تحقيقات مقتل ريجينى

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النائب العام المصرى يلتقى مدعى عام روما لبحث تحقيقات مقتل ريجينى النائب العام المصرى يلتقى مدعى عام روما لبحث تحقيقات مقتل ريجينى
يلتقى النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم الاثنين، مدعى عام روما جوزيبى بنياتونى، وذلك فى إطار بحث التحقيقات المشتركة مع مكتب المدعى العام لروما، فى قضية قتل وتعذيب الباحث الإيطالى، جوليو ريجينى، الذى عُثر على جثته على طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى، أول فبراير الماضى.

وتم الاتفاق على لقاء بين المستشار نبيل صادق، النائب العام المصرى، والمدعى العام لروما، جوزيبى بنياتونى، فى القاهرة بعد تسليم عمرو حلمى، سفير فى إيطاليا، بنياتونى دعوة لزيارة مصر للاطلاع على آخر تطورات التحقيقات فى القضية.


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