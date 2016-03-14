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لليوم الثانى..نشاط للرياح المثيرة للأتربة بالمحافظات وانخفاض درجات الحرارة

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لليوم الثانى..نشاط للرياح المثيرة للأتربة بالمحافظات وانخفاض درجات الحرارة لليوم الثانى..نشاط للرياح المثيرة للأتربة بالمحافظات وانخفاض درجات الحرارة
تشهد العديد من محافظات الجمهورية نشاطاً للرياح المثيرة للأتربة والرمال، لليوم الثانى على التوالى، والتى تأتى استمراراً لموجة من الطقس السيئ التى ضربت أمس، الأحد، والتى يصاحبها انخفضا فى درجات الحرارة.

وحذر خبراء الأرصاد المواطنين من القيادة بسرعة زائدة على الطرق السريعة، خاصة الزراعية والصحراوية، كما حذروا من تخفيف الملابس، فى الساعات الأولى من الصباح والأوقات المتأخرة من الليل.

ويتوقع خبراء الأرصاد تساقط أمطار متوسطة وغزيرة على المحافظات وتؤدى لإزالة الشوائب العالقة فى الجو.


>الأرصاد: تساقط الأمطار سيقلل الأتربة العالقة بالجو طوال الأسبوع الجارى

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