موقع يمنى: الطائرة الإماراتية ارتطمت بجبل أثناء استهدافها مسلحى القاعدة

ذكر موقع "هنا عدن" اليمنى، أن الطائرة الإماراتية المنكوبة ارتطمت بأحد الجبال، بسبب خلل فنى فى الإضاءة الأمامية، أثناء مهاجمتها لمواقع يعتقد أن فيها مسلحين من تنظيم القاعدة، حيث دارت معارك عنيفة خلال الساعة الماضية مع عناصر من تنظيم القاعدة.

وبحسب الموقع اليمنى، تتواصل منذ ساعة الفجر الأولي عملية البحث عن طائرة وقائدها فقدوا علي اتجاه جبل البريقا عدن أثناء عملية أمنية وعسكرية ضد تنظيم القاعدة.

وأكد مصدر، أن هناك عملية إنزال مظلى علي بعض الأماكن المرتفعة والجبلية، فيما تقوم بعض قوارب الصيد في الحسوة وفقم وصلاح الدين بالبحث علي الاتجاه الساحلى، وتشير الأنباء إلى أن الطيران وجه ضربه محكمة وقوية علي موقع القلعة فى جبل البريقا واحترق الموقع بمن فيه وسط تردد أنباء عن وفاة كل من فى الموقع.

الإمارات تعلن عن فقدان طائرة مقاتلة ضمن قوات التحالف العربى باليمن

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