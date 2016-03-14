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غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

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غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

ميناء الإسكندرية (أرشيفية)

قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن إدارة الحركة بالميناء قررت، في السادسة من صباح اليوم الإثنين، غلق البوغاز بعد أن سجلت الرصدة الجو مائية ارتفاعاً في شدة التيار وسرعة الرياح وارتفاع الموج حيث وصلت سرعة الرياح الي 30 عقده وارتفاع الموج الي 4 متر مما يشكل خطورة علي السفن والوحدات البحرية والأرصفة حال استمرار الفتح.

وأضاف الغندور أن وحدات الإنقاذ ومركز عمليات الميناء وإدارتي الحركة والخدمات البحرية جاهزة تماما لتلقي أي استغاثة فور تلقيها من السفن الموجودة بالميناء.

وتستمر الحركة الطبيعية للشحن والتفريغ كما تستمر حركة الشاحنات ونقل البضائع من وإلي الميناء بشكل طبيعي حيث وجه اللواء بحري مدحت عطية الادارات المختصة بالتنسيف مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج الشاحنان والبضائع من وإلي الميناء بيسر ، كما وجه اللواء عطية بتوخي الحذر أثناء عمليات الشحن والتفريغ حفاظا علي سلامة الأرواح.

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