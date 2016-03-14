أخبار عاجلة

مصدر أمني ينفي وقوع انفجار بمركز شرطة طنطا -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرجس حتى الآن -
مصدر كنسي: 15 قتيلاً و46 مصاباً في انفجار طنطا وعثرنا على قنبلة بالموقع منذ أسبوعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث لـ 8 الصبح عن أبرز الحلول للمشاكل والقضايا فى محافظة الشرقية -
المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
بالصور.. كيف سخر رواد مواقع التواصل من حملة الملابس الإعلانية الشهيرة؟ -
انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

صور.. أستاذ علوم البحار بالغردقة: كيلو أسماك القرش يباع بـ25 جنيهًا بالأسواق

Google+ Print
صور.. أستاذ علوم البحار بالغردقة: كيلو أسماك القرش يباع بـ25 جنيهًا بالأسواق صور.. أستاذ علوم البحار بالغردقة: كيلو أسماك القرش يباع بـ25 جنيهًا بالأسواق

مراسل – ONA:

أسماك القرش في الأسواق

حذر الدكتور محمود عبدالراضي دار، أستاذ علوم البحار والثروة السمكية بمعهد علوم البحار بالغردقة، من تنامي ظاهرة الصيد لأسماك القرش وطرحها للبيع بالحلقات الشعبية لبيع الأسماك في عدة محافظات وأن هناك إقبال لشراء هذه الأسماك لتجهيز شوربة من طهي زعانف وذيول هذه الأسماك، اعتقادًا بقيمتها الغذائية المرتفعة.

وأضاف «دار» أنه التقط صور لأعداد كبيرة لأنواع مختلفة من أسماك القرش معروضة للبيع للمواطنين دون وجود أي تحرك من الأجهزة المختصة من شرطة البيئة والتموين لضبط ومصادرة هذه الأسماك.

وأكد أن صيد أسماك القرش وعرضها للبيع مخالف لاتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع لأسماك القروش والإحياء البحرية الأخرى، ومخالف لاتفاقية CITES وهي الاتفاقية الدولية الخاصة بالتجارة في الأنواع النباتيه والحيوانية المهددة بالإنقر​​اض والصندوق العالمي للرفق بالحيوان IFAW.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا