صور.. أستاذ علوم البحار بالغردقة: كيلو أسماك القرش يباع بـ25 جنيهًا بالأسواق

مراسل – ONA:

حذر الدكتور محمود عبدالراضي دار، أستاذ علوم البحار والثروة السمكية بمعهد علوم البحار بالغردقة، من تنامي ظاهرة الصيد لأسماك القرش وطرحها للبيع بالحلقات الشعبية لبيع الأسماك في عدة محافظات وأن هناك إقبال لشراء هذه الأسماك لتجهيز شوربة من طهي زعانف وذيول هذه الأسماك، اعتقادًا بقيمتها الغذائية المرتفعة.

وأضاف «دار» أنه التقط صور لأعداد كبيرة لأنواع مختلفة من أسماك القرش معروضة للبيع للمواطنين دون وجود أي تحرك من الأجهزة المختصة من شرطة البيئة والتموين لضبط ومصادرة هذه الأسماك.

وأكد أن صيد أسماك القرش وعرضها للبيع مخالف لاتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع لأسماك القروش والإحياء البحرية الأخرى، ومخالف لاتفاقية CITES وهي الاتفاقية الدولية الخاصة بالتجارة في الأنواع النباتيه والحيوانية المهددة بالإنقر​​اض والصندوق العالمي للرفق بالحيوان IFAW.