وصول 10 آلاف طن بوتاجاز لموانئ السويس

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة مصر جاز وعلى متنها 6 آلاف طن بوتاجاز والسفينة كركابى وعلى متنها 4 اآاف طن بوتاجاز قادمتان من ميناء ينبع السعودى.إعلان - Ads إعلان - Ads
>وصول 300 سيارة لموانى السويس و611 راكب و209 شاحنة لميناء سفاجا
وأضاف "مصطفى" أن ميناء الأدبية يستعد اليوم لاستقبال السفينة سما وعلى متنها 1800 طن كيماويات كلوريد بوتاسيوم بضائع عامة قادمة من العقبة .
>وصول 300 سيارة لموانى السويس و611 راكب و209 شاحنة لميناء سفاجا