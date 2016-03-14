وصول 10 آلاف طن بوتاجاز لموانئ السويس

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة مصر جاز وعلى متنها 6 آلاف طن بوتاجاز والسفينة كركابى وعلى متنها 4 اآاف طن بوتاجاز قادمتان من ميناء ينبع السعودى.

وأضاف "مصطفى" أن ميناء الأدبية يستعد اليوم لاستقبال السفينة سما وعلى متنها 1800 طن كيماويات كلوريد بوتاسيوم بضائع عامة قادمة من العقبة .

وصول 300 سيارة لموانى السويس و611 راكب و209 شاحنة لميناء سفاجا