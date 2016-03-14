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ضبط 3 من مروجى المخدرات و33 محكوما عليه بشمال سيناء

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ضبط 3 من مروجى المخدرات و33 محكوما عليه بشمال سيناء ضبط 3 من مروجى المخدرات و33 محكوما عليه بشمال سيناء
وأعلنت مديرية أمن شمال سيناء اليوم، تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة رمانة من ضبط كل من " ى ى م"، عامل زراعى، مقيم الزقازيق شرقية وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 100 جم، بمواجهته بما أسفر عنة الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرات بقصد التعاطى، تحرر عن ذلك المحضر رقم 203 لسنة 2016 جنايات قسم شرطة رمانة وجار العرض على النيابة العامة.

وضبطت، و"ع ع أ "، عامل زراعى، مقيم الزقازيق شرقية وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 100 جم، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرات بقصد التعاطى، تحرر عن ذلك المحضر رقم 204 لسنة 2016 جنايات قسم شرطة رمانة، وجار العرض على النيابة العامة، و"س م ع"، عاطل، كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 500 جم، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرات بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 205 لسنة 2016 جنايات قسم شرطة رمانة، وجار العرض على النيابة العامة .

وتمكنت من ضبط 33 محكوما عليهم بينهم " ح س ح"، مقيم دائرة قسم شرطة ثان العريش فى القضية رقم 1073 لسنة 2015 جنايات قسم شرطة ثان "مخدرات"، المقيدة برقم 630 لسنة 2015 كلى شمال سيناء، حصر رقم 17 لسنة 2016 غيابيا بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه بجلسة 3/2/2016.

وحررت 3 قضايا تموينية، و21 مخالفة مرافق متنوعة، و132 مخالفة مرورية.


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