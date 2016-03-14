النائب العام يأمر بالتحقيق فى حادث انهيار عقار الإسماعيلية

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بفتح تحقيقات عاجلة فى حادث انهيار عقار منطقة المحطة الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، وكلف الجهات المختصة بتشكيل لجنة فنية من أساتذة كليات الهندسة، لاتخاذ إجراءات فحص المبنى لكشف أسباب انهياره، وبحث مدى تأثر أى من العقارات المجاورة بالحادث.

تلقت النيابة العامة، إخطارا يفيد انهيار عقار مكون من 4 طوابق بدائرة قسم أول الإسماعيلية، ما أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة 5 آخرين بجروح قطعية، وكسور بالفك، وكدمات وسحجات، وإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم جميعا لتلقى العلاج اللازم.

كان اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد على صديق مدير النجدة، يفيد بانهيار مبنى مكون من 4 طوابق بمنطقة المحطة الجديدة دائرة حى أول الإسماعيلية، وانتقل مدير الأمن وقوات التدخل السريع وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالمعاينة المبدئية تبين تأثر المبنى المجاور للعقار المنهار.

وكيل وزارة الصحة:حالة الناجين من انهيار عقار الإسماعيلية مستقرة ووفاة شخصين