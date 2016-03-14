أخبار عاجلة

مصدر أمني ينفي وقوع انفجار بمركز شرطة طنطا -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرجس حتى الآن -
مصدر كنسي: 15 قتيلاً و46 مصاباً في انفجار طنطا وعثرنا على قنبلة بالموقع منذ أسبوعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث لـ 8 الصبح عن أبرز الحلول للمشاكل والقضايا فى محافظة الشرقية -
المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
بالصور.. كيف سخر رواد مواقع التواصل من حملة الملابس الإعلانية الشهيرة؟ -
انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

النائب العام يأمر بالتحقيق فى حادث انهيار عقار الإسماعيلية

Google+ Print
النائب العام يأمر بالتحقيق فى حادث انهيار عقار الإسماعيلية النائب العام يأمر بالتحقيق فى حادث انهيار عقار الإسماعيلية
أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بفتح تحقيقات عاجلة فى حادث انهيار عقار منطقة المحطة الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، وكلف الجهات المختصة بتشكيل لجنة فنية من أساتذة كليات الهندسة، لاتخاذ إجراءات فحص المبنى لكشف أسباب انهياره، وبحث مدى تأثر أى من العقارات المجاورة بالحادث.

تلقت النيابة العامة، إخطارا يفيد انهيار عقار مكون من 4 طوابق بدائرة قسم أول الإسماعيلية، ما أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة 5 آخرين بجروح قطعية، وكسور بالفك، وكدمات وسحجات، وإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم جميعا لتلقى العلاج اللازم.

كان اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد على صديق مدير النجدة، يفيد بانهيار مبنى مكون من 4 طوابق بمنطقة المحطة الجديدة دائرة حى أول الإسماعيلية، وانتقل مدير الأمن وقوات التدخل السريع وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالمعاينة المبدئية تبين تأثر المبنى المجاور للعقار المنهار.


>وكيل وزارة الصحة:حالة الناجين من انهيار عقار الإسماعيلية مستقرة ووفاة شخصين

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365