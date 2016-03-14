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لافروف: روسيا مستعدة للتعاون مع التحالف الأمريكي في معركة الرقة

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لافروف: روسيا مستعدة للتعاون مع التحالف الأمريكي في معركة الرقة لافروف: روسيا مستعدة للتعاون مع التحالف الأمريكي في معركة الرقة

سيرجي لافروف

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن موسكو مستعدة للتنسيق مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من الرقة.

وأضاف لافروف خلال مقابلة مع تلفزيون «آر.إي.إن»: “نحن مستعدون لتنسيق تحركاتنا مع الأمريكيين لأن الرقة في الجزء الشرقي من سوريا والتحالف الأمريكي في الأساس .. يعمل هناك”، وغفًا لما نقلته وكالة “انترفاكس.

وتابع “ربما ليس سرا إذا قلت إنه في مرحلة ما اقترح الأمريكيون تقسيم العمل: أن يركز سلاح الجو الروسي على تحرير تدمر بينما يركز التحالف الأمريكي بدعم روسي على تحرير الرقة”.

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