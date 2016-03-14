أفضل من بيض الفراخ.. 4 فوائد صحية لبيض البط أهمها مفيد لمرضى السرطان

تناولت الكثير من الدراسات والأبحاث الطبية بيض الدجاج بالتحليل والتقييم، فتارة تكشف عن فوائده الصحية وأخرى تحذر منه، فى حين أجمع أغلب الباحثين على أن تناول بيضة واحدة يوميا لها الكثير من الفوائد ولا تتسبب فى أى أضرار، ولكن هل جربت أو سألت نفسك عن فوائد بيض الطيور الأخرى وأهمها بيض البط؟

كشف مؤخرا تقرير نشر بالموقع الأمريكى "localharvest " عن مجموعة من المعلومات والفوائد الصحية المثيرة لبيض البط، والتى تفوق فوائد بيض الدجاج وتشمل:

>1.بيض البط يتمتع بقيمة غذائية أفضل من بيض الدجاج بمعدل الضعف تقريبا، حيث يحتوى على 6 أضعاف كمية فيتامين "د" الموجودة ببيض الدجاج وضعف كمية فيتامين "أ"، وهو فى الوقت نفسه يحتوى على تركيزات أقل من فيتامين "هـ".

2.بيض البط يحتوى على قدر أكبر من البياض، لذا يفضل إضافته للكعك والمعجنات، فيساهم فى تحسين جودتها ويجعلها تتخمر بشكل أفضل، وكما يتميز بيض البط بأنه يظل طازجا لفترة أطول لأن قشرته أكثر سمكا.

3.يحتوى بيض البط على قدر أكبر من الحمض الدهنى الشهير "أوميجا-3"، وهو معروف بفوائده الصحية المثيرة للمخ والبشرة والمفاصل والقلب، حسبما أشار عدد من الأبحاث الطبية الحديثة.

4.بيض البط من الأطعمة التى تجعل بيئة الجسم أكثر قلوية، وهو ما يجعله مفيدا للغاية بمرضى السرطان، حيث لا تستطيع خلايا السرطان أن تتعايش معه فى البيئة القلوية، وعلى النقيض تماما، يساهم بيض الدجاج فى زيادة حمضية الجسم.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن بيض البط يحتوى على تركيزات أعلى من الكولسترول (ضعف الكمية الموجودة فى بيض الدجاج تقريبا) إلا أن الإنسان لن يتعرض لأى مخاطر صحية حال تناول بيضة واحدة يوميا.

- دراسة بريطانية:تناول 4 بيضات أسبوعيا يقيك من مرض السكر

>

- أستاذ جراحة بطب عين شمس: السمنة المفرطة تحتاج تدخلا جراحيا.. والرجيم لايجدى

>