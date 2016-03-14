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محافظ دمياط يوقع جزاءات على العاملين ببعض مستشفيات المحافظة

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محافظ دمياط يوقع جزاءات على العاملين ببعض مستشفيات المحافظة محافظ دمياط يوقع جزاءات على العاملين ببعض مستشفيات المحافظة
قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط توقيع الجزاء الإدارى على عدد من المخالفين بمستشفيات دمياط، منها "مستشفى دمياط العام والصدر وكفر البطيخ والوحدة الصحية بقرية الرياض"، وذلك بناءً على التقرير الذى أعدته إدارة التفتيش المالى والإدارى بشأن مرورها على الانضباط الإدارى بالوحدات والمستشفيات لضبط الحضور والانصراف، وبعد إحالة التقرير للشئون القانونية للتحقيق وباستدعاء جميع المخالفين الموجهة ضدهم تهم مخالفة قواعد العمل وعدم التزامهم بالانضباط الإدارى.
>وقد تضمن التحقيق قيام عامل بالوحدة الصحية بالرياض بالانصراف من العمل بدون إذن ، وقيام عدد من العاملين بمستشفى الصدر بالانصراف بدون إذن رسمى، وواحد بمستشفى دمياط العام وعدد 28 بمستشفى كفر البطيخ المركزى.

ووافق المحافظ على مجازاتهم إدارياً مع مجازاة المذكورين من 20 إلى 28 بمستشفى كفر البطيخ المركزى بخصم يومين من راتبهم لما هو منسوب إليهم.


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