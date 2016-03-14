بالصور.. محافظ السويس يتفقد أعمال تطوير ميدان العوايد

تفقد اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس أعمال تطوير ميدان العوايد صباح اليوم الاثنين، للوقوف على آخر التطورات العمل بالميدان.

وقام العميد علاء إسماعيل رئيس حى فيصل بالسويس بشرح أعمال التطوير بميدان العوايد للمحافظ،

>وأوضح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن خلع البلاط لتركيبه بشكل أفضل لرفع مستوى الرصيف بالميدان وانخفاض منسوبه من على مستوى الأرض، لذالك تم فك الإنترلوك لإعادة تركيبه بشكل أفضل حفاظا على أرواح المواطنين والمارة.

رافق المحافظ خلال الزيارة المهندس محمد عجمى رئيس حى الأربعين والأستاذ منير كامل مدير المتابعة الميدانية.

وكان عدد من المسئولين والمواطنين قد عبروا عن استيائهم الشديد من خلع البلاط "الانترلوك" أمام مسرح الأربعين، والذى لم يمض على تركيبه عام واحد، واعتبروه جريمة وإهدارا للمال العام .

حى فيصل بالسويس: خلع "الإنتربوك" لتركيبه بشكل أفضل