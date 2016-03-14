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تقرير – خلال ساعات.. كونتي سيعلن رحيله عن إيطاليا بعد اليورو

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تقرير – خلال ساعات.. كونتي سيعلن رحيله عن إيطاليا بعد اليورو تقرير – خلال ساعات.. كونتي سيعلن رحيله عن إيطاليا بعد اليورو

أفادت قناة راي سبورت الإيطالية أن أنتونيو كونتي مدرب الإيطالي سيبلغ رئيس اتحاد كرة القدم برحيله عقب منافسات يورو 2016 الصيف المقبل.

وتشير العديد من التقارير الأوروبية إلى اقتراب كونتي من التعاقد مع تشيلسي ليبدأ مهمته في الدوري الإنجليزي الممتاز بدء من الموسم المقبل.

وينتهي عقد كونتي مع الاتحاد الإيطالي عقب يورو 2016، وقالت القناة إن مدرب يوفنتوس السابق لن يستمر مع الأوزوري.

وكان خورخي سامباولي مدرب تشيلي السابق قد أكد أن تشيلسي تعاقد مع كونتي بعدما كان هو الخيار الأول لرومان أبراموفيتش مالك البلوز.

ويبحث تشيلسي عن مدرب منذ إقالته لجوزيه مورينيو ديسمبر الماضي، ويقود الفريق حاليا الهولندي المخضرم جوس هيدينك.

ويمر تشيلسي بواحد من أسوأ مواسمه على الإطلاق في العقد الأخير، فودع مبكرا كأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي، خرج أمام باريس سان جيرمان من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ويحتل حاليا المركز العاشر في الدوري الذي توج به الموسم الماضي.

وإذا أنهى تشيلسي الموسم في هذا المركز فإنه لن يشارك الموسم المقبل في أي مسابقة قارية سواء دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي.

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