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وكيل وزارة الصحة:حالة الناجين من انهيار عقار الإسماعيلية مستقرة ووفاة شخصين

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وكيل وزارة الصحة:حالة الناجين من انهيار عقار الإسماعيلية مستقرة ووفاة شخصين وكيل وزارة الصحة:حالة الناجين من انهيار عقار الإسماعيلية مستقرة ووفاة شخصين
قال الدكتور محمد أبو سليمان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن جميع حالات المصابين الناجين من انهيار عقار المحطة الجديدة بالإسماعيلية مستقرة ووفاة شخصين آخرين وصلا مستشفى الإسماعيلية العام متوفين.

وأضاف أبو سليمان بأن وصل إلى مستشفى الإسماعيلية العام كل من محمد حسنى محمد محمد 23 سنة جرح قطعى بالشفة واشتباه كسر بالفك، إسراء حسنى محمد محمد 23 سنة كدمات وسحجات، منال صبحى السيد 42 سنة إصابات متفرقة بالجسم، كريم محمد عبده الخولى 30 سنة اشتباه كسر بالفخد الأيمن، كما وصلا كلا من حسنى محمد محمد الخولى 52 سنة ونجله أحمد 13 سنة متوفين.

كان اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد على صديق مدير النجدة، يفيد بانهيار مبنى مكون من 4 طوابق بمنطقة المحطة الجديدة دائرة حى أول، وانتقل مدير الأمن وقوات التدخل السريع وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالمعاينة المبدئية تبين انهيار منزل مكون من 4 طوابق من المبانى القديمة بدون أعمدة وتأثر المبنى المجاور للعقار المنهار.

تم إخلاء سكان المنزل المجاور للمبنى المنهار، والذى أسفر عن إصابة 5 أشخاص هم (محمد حسنى محمد محمد -25 سنة، إسراء حسنى محمد محمد - 20 سنة، منال صبحى السيد 42 سنة، كريم محمد عبده – 30 سنة، وعبده رجب عبده 28 سنة"، كما توفى حسنى محمد محمد الخولى - 54 سنة، وأحمد حسنى محمد محمد 13 سنة ومازال البحث جاريا عن سيدة وطفلها تحت الأنقاض.

حاد ث الاسماعيلية ، عقار الاسماعيلية (1)

حاد ث الاسماعيلية ، عقار الاسماعيلية (2)

حاد ث الاسماعيلية ، عقار الاسماعيلية (3)

حاد ث الاسماعيلية ، عقار الاسماعيلية (4)

حاد ث الاسماعيلية ، عقار الاسماعيلية (5)

حاد ث الاسماعيلية ، عقار الاسماعيلية (6)

حاد ث الاسماعيلية ، عقار الاسماعيلية (7)

حاد ث الاسماعيلية ، عقار الاسماعيلية (8)

حاد ث الاسماعيلية ، عقار الاسماعيلية (9)

حاد ث الاسماعيلية ، عقار الاسماعيلية (10)

حاد ث الاسماعيلية ، عقار الاسماعيلية (11)

حاد ث الاسماعيلية ، عقار الاسماعيلية (12)

حاد ث الاسماعيلية ، عقار الاسماعيلية (13)

حاد ث الاسماعيلية ، عقار الاسماعيلية (14)

حاد ث الاسماعيلية ، عقار الاسماعيلية (15)

حاد ث الاسماعيلية ، عقار الاسماعيلية (16)

حاد ث الاسماعيلية ، عقار الاسماعيلية (17)

حاد ث الاسماعيلية ، عقار الاسماعيلية (18)

حاد ث الاسماعيلية ، عقار الاسماعيلية (19)

حاد ث الاسماعيلية ، عقار الاسماعيلية (20)

حاد ث الاسماعيلية ، عقار الاسماعيلية (21)

حاد ث الاسماعيلية ، عقار الاسماعيلية (22)

حاد ث الاسماعيلية ، عقار الاسماعيلية (23)

حاد ث الاسماعيلية ، عقار الاسماعيلية (24)

حاد ث الاسماعيلية ، عقار الاسماعيلية (25)

حاد ث الاسماعيلية ، عقار الاسماعيلية (26)

حاد ث الاسماعيلية ، عقار الاسماعيلية (27)


>بالفيديو والصور.. مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى انهيار منزل من 4 طوابق بالإسماعيلية

بالفيديو والصور.. محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يصلان موقع المبنى المنهار

بالصور.. إخلاء العقارين المجاورين للمبنى المنهار فى الإسماعيلية

بالفيديو..الحماية المدنية بالإسماعيلية تواصل البحث عن ضحايا أسفل العقار المنهار

بالصور.. قوات من الجيش تصل موقع العقار المنهار بالإسماعيلية
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