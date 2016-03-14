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الإسعاف: وفاة شخص وإصابة 7 فى انهيار عقار الإسماعيلية

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الإسعاف: وفاة شخص وإصابة 7 فى انهيار عقار الإسماعيلية الإسعاف: وفاة شخص وإصابة 7 فى انهيار عقار الإسماعيلية
أكد الدكتور أحمد الأنصارى رئيس هيئة الإسعاف المصرية، أن حادث انهيار عقار الإسماعيلية المكون من 5 طوابق بشارع رمسيس أمام المحطة الجديدة، أسفر عن وفاة شخص وإصابة 7 آخرين.

وقال رئيس هيئة الاسعاف فى بيان اليوم، إن الاصابات تتراوح بين كسور واشتباه ما بعد الارتجاج وتم نقل 6 منهم لمستشفى الإسماعيلية العام، حيث تم إسعاف حالة بمكان الحادث وحالة وفاة واحدة.

وأضاف رئيس هيئة الاسعاف، أن 21 سيارة إسعاف هرعت إلى مكان الحادث وقت وقوعه الساعه الثانية و36 دقيقة فجر اليوم، وكانت نسبة استجابتها 5 دقائق فقط حتى وصولها الساعة الثانية و41 دقيقة.


>بالصور.. ارتفاع ضحايا العقار المنهار بالإسماعيلية لشخصين وإصابة 5

بالفيديو والصور.. مصرع شخصين وإصابة 5 فى انهيار منزل من 4 طوابق بالإسماعيلية.. المحافظ ومدير الأمن يصلان لموقع الحادث.. إخلاء العقارين المجاورين للمبنى المنهار.. وقوات من الجيش تشارك فى تأمين الموقع
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