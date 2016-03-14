الإسعاف: وفاة شخص وإصابة 7 فى انهيار عقار الإسماعيلية

أكد الدكتور أحمد الأنصارى رئيس هيئة الإسعاف المصرية، أن حادث انهيار عقار الإسماعيلية المكون من 5 طوابق بشارع رمسيس أمام المحطة الجديدة، أسفر عن وفاة شخص وإصابة 7 آخرين.

وقال رئيس هيئة الاسعاف فى بيان اليوم، إن الاصابات تتراوح بين كسور واشتباه ما بعد الارتجاج وتم نقل 6 منهم لمستشفى الإسماعيلية العام، حيث تم إسعاف حالة بمكان الحادث وحالة وفاة واحدة.

وأضاف رئيس هيئة الاسعاف، أن 21 سيارة إسعاف هرعت إلى مكان الحادث وقت وقوعه الساعه الثانية و36 دقيقة فجر اليوم، وكانت نسبة استجابتها 5 دقائق فقط حتى وصولها الساعة الثانية و41 دقيقة.

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