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مدير مباحث البحيرة: تطهير البؤر الإجرامية بالمحافظة من الخارجين على القانون

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مدير مباحث البحيرة: تطهير البؤر الإجرامية بالمحافظة من الخارجين على القانون مدير مباحث البحيرة: تطهير البؤر الإجرامية بالمحافظة من الخارجين على القانون
أكد اللواء محمد خريصة مدير مباحث البحيرة، أنه وضع خطة أمنية لمواجهة المجرمين ومعتادى الإجرام، وذلك من خلال توسيع دائرة الاشتباه الجنائى، والعمل على توجيه عدة ضربات أمنية للمسجلين خطر وتجار المخدرات واستهداف البؤر الإجرامية.

وأضاف قائلا: لا يوجد شبر على أرض محافظة البحيرة يأوى مجرمين إلا وسيتم اقتحامه وتطهيره من دنس المجرمين والإرهابين، وسيتم اقتحام جزيرة أبو الخاوى وغيرها من البؤر الإجرامية، وتطهير المحافظة من الخارجين على القانون.

وأضاف اللواء محمد خريصة، أن "وزير الداخلية أصدر تعليماته لرجال الشرطة، بعدم التهاون مع الخارجين على القانون والضرب بيد من حديد على كل من يمس أمن الوطن والمواطنين"، مشيرا إلى أن أمن وأمان المواطنين هو الهدف الأول والرئيسى فى تلك المرحلة الحرجة من عمر البلاد.

وأكد مدير إدارة البحث الجنائى بالبحيرة، أن هناك تكليفات عديدة، من وزير الداخلية مجدى عبد الغفار واللواء السيد جاد الحق مدير مصلحة الأمن العام لرجال الشرطة فى ، أهمها تعظيم دور الشرطة فى حماية حقوق الإنسان، مؤكدا أن جميع مؤسسات الدولة سواء كانت "تشريعية وتنفيذية وقضائية" شركاء فى العمل على احترام حقوق الإنسان وصونها والدفاع عنها وتوفير الضمانات الكفيلة، وأكد مدير مباحث البحيرة أن حسن معاملة أهالى محافظة البحيرة هو مفتاح السر فى الحفاظ على منظومة الأمن .

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