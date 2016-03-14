بالصور.. سيارات إطفاء الجيش والبترول تحاول السيطرة على حريق مخزن شبرا

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية، بأنه تم الدفع بـ 24 سيارة إطفاء منهم عدد 3 سيارات رغوى من القوات المسلحة و3 سيارات رغوى من شركات البترول و 18 سيارة أخرى من الحماية المدنية بمحافظة القليوبية والقاهرة والمنوفية، فى محاولة للسيطرة على الحريق الذى شب فى مخزن الكاوتش بشبرا الخيمة منذ مساء أمس الأحد ويستمر حتى الآن.

من جانبه، قال مدير أمن القليوبية اللواء سعيد شلبى، أنه لا توجد أية إصابات جراء الحريق، موضحًا أن نشوب الحريق في المخزن كان بسبب سقوط كابل كهرباء الجهد العالى نظراً لسوء الأحوال الجوية التى أدت لسقوط الكابل .

فى نفس السياق، قال العقيد صموئيل عطا الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، أن الحريق اندلع بمخزن لدراجات الأطفال وكاوتش الدراجات وقطع غيار للدراجات الخاصة بلعب الأطفال، مؤكدا عدم صحة ما تم تداوله حول اندلاع الحريق داخل مصنع إنتاج كاوتش السيارات.

يذكر أنه تلقي اللواء سعيد شلبي ، مدير أمن القليوبية ، إخطارا من العقيد صموئيل عطا الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة يفيد باندلاع نيران داخل مخزن دراجات وعجل الأطفال وكاوتش الدراجات بعزبة سليم بشبرا الخيمة بترعة الإسماعيلية .

انتقلت القيادات الأمنية إلى مكان الحريق قوات الحماية المدنية و سيارات الإسعاف وسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق الذي استمر قرابة 13 ساعة متواصلة حتى الأن .

بالصور.. إندلاع حريق هائل بمخزن إطارات للسيارات بشبرا الخيمة ثان