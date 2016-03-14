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حماية النيل بسوهاج تتقدم بطلب لتصحيح اسم الطفل المتهم بتلويث النهر

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حماية النيل بسوهاج تتقدم بطلب لتصحيح اسم الطفل المتهم بتلويث النهر حماية النيل بسوهاج تتقدم بطلب لتصحيح اسم الطفل المتهم بتلويث النهر
تقدمت إدارة حماية النيل بسوهاج بطلب للمستشار محمد رمضان المحامى العام لنيابات جنوب سوهاج، اليوم، لتصحيح اسم طفل عمره 9 أشهر من قرية السمطا مركز البلينا، كان قد تحرر ضده محضر تلويث مياه نهر النيل فى يوليو 2014 أى قبل ولادته بتسعة أشهر.

ومن جانبهم أكد مسئولو حماية النيل بسوهاج، أن موظف حماية النيل المسئول عن منطقة السمطا بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج التى يسكن بها والد الطفل، كان قد حرر محضرا بمركز شرطة البلينا، يتهم شخصا يدعى محمد عبد الرحمن بتلويث مياه النهر، والمقصود ليس الطفل الرضيع، لأنه وقت تحرير المحضر لم يكن قد ولد الطفل، إنما كان المقصود شقيقه الأكبر ويدعى كريم (20 عاما) وشهرته "محمد ز" أن المحضر تم تحريره لوالد الطفل ونجله كريم و14 شخصا آخرين بالمنطقة بتاريخ 13 يوليو 2014، أى قبل ولادة نجله الرضيع بتسعة أشهر، وأن إدارة حماية النيل نفذت حملة لإزالة المخالفة بقرية "السمطا" بالتعاون مع الشرطة فى 18 سبتمبر 2014، وتم بعدها إحالة المحاضر المحررة للمخالفين للنيابة العامة.


>30 مارس.. محاكمة "طفل رضيع" لاتهامه بالتعدى وتلويث مياه النيل فى سوهاج

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