يديعوت: "كلبة" نتنياهو عقرته يوليو الماضى.. والأطباء عالجوه

كشفت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية النقاب عن أن "كيا" كلبة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قامت بعقره فى ذراعه وذلك فى شهر يوليو الماضى ، رغم العلاقة الحميمة التى تربطهما.

وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلى تلقى العلاج، ورغم ذلك رفض نتنياهو تغييرها أو حبسها فى مكان خاص، موضحة الصحيفة أن الكلبة تعد صديقة للأسرة، حيث إنها دائما ما ترافق الأسرة خلال فترات الإجازات أو السفر إلى الخارج.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه قبل 3 شهور قامت "كيا" بعقر عضو الكنيست " أور ألون" زوج القائم بأعمال وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيفى حوطبلى خلال احتفالهما بعيد " الحانوكا" فى منزل رئيس الوزراء .

كما قامت الكلبة "كيا" بعقر الحارس الشخصى لرئيس الوزراء الإسرائيلى، وكانت الإصابة كبيرة، مما استدعى حصوله على إجازة مرضية وخضوعه لإشراف الأطباء.

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